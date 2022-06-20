«Только немощные мужчины видят в состоятельных и успешных девушках проституток». Модель Бегимай Карыбекова настроена против инициативы депутата

К сожалению, сил у немощных мужчин хватает только на женщин…

Модель, участница конкурса «Мисс Вселенная 2018» Бегимай Карыбекова на своей страничке в социальных сетях прокомментировала инициативу депутата Шайлообека Атазова о том, что молодых девушек нельзя отпускать без сопровождения за границу.

«Я сильно призадумалась, когда узнала об инициативе депутата о запрете на выезд девушек за границу и прочитала посты уважаемых мной байкешек о девушках! Им не нравится, что девушки занимаются проституцией или выходят замуж за иностранцев. Имеющие деньги, успешные девушки всегда будут казаться проститутками в глазах не имеющих деньги, несостоявшихся (немощных – ред.) мужчин!

Вместо того, чтобы считать деньги девушек, которые они заработали честным трудом, писать посты, порочащие их честь, нашим умным депутатам и прочим следовало бы бороться с педофилами, семейным насилием и другими проблемами. К сожалению, сил у немощных мужчин хватает только на женщин…

Девушки, мигранты выезжают из Кыргызстана не от большого счастья. За границу едут, чтобы содержать своих родителей, детей, получить отличное образование, хотя бы для того чтобы получить больше возможностей.

Девушки – не твоя собственность, не твои рабыни! Девушки, знайте свои права! Неважно, какую ошибку вы совершили в своей жизни, никто, ни ваши родственники, ни ваши соседи не имеют право осуждать ваше поведение, комментировать вашу жизнь, учить как жить! Мы не позволим запретить нам вылетать за границу!

Вместо того чтобы быть униженными такими мужчинами, позволить повесить на нашу шею автомобильные шины, будет лучше выехать за границу, работать, получить образование, изменить жизнь, жить счастливо. Портите невинных девушек вы – уважаемые кыргызстанцы! Судьбы наших девушек ломаются и здесь, для этого необязательно отправляться за границу!» - пишет модель.

Источник: serep.kg, gezitter.org