Депутат Сулайманов: Не выдали ипотеку, сказав: «Ты не замужем»

«В жизни же всякое бывает и вы приняли такое условие?» - спросил депутат.

Депутат Кундузбек Сулайманов выразил недовольство тем, что сотрудник Государственной ипотечной компании (ГИК) в Токтогульском районе отказался выдать ипотечный кредит женщине за то, что она не замужем. По этому поводу депутат высказался на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан».

«В Токтогуле сотрудник ГИК не выдал ипотеку женщине за то, что у нее нет мужа. Разве такое допустимо?» - спросил Сулайманов у главы ГИК Аиды Тологоновой.

По словам Тологоновой, таково требование Германского банка развития (KfW), 8% кредит выдается только семейным гражданам в регионах.

«В жизни же всякое бывает и вы приняли такое условие?» - спросил депутат.

Тологонова отметила, что еще на стадии заключения соглашения было условие – кредит должен выдаваться семейным людям.

«Извините за неделикатный вопрос, а у вас есть муж?» - спросил Сулайманов, обратившись к Тологоновой.

Когда Тологонова ответила «нет», Сулайманов добавил: «Вот видите, получается вы не соответствуете критериям «полноценного» человека?»

По словам Тологоновой, в программах нет такого требования к госслужащим, это условие действует только на программу в рамках KfW.

Сулайманов заявил, что это неправильно, призвал поскорее решить проблему.

Источник: koom.press, gezitter.org