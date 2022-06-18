В Оше сдан первый дом в рамках муниципальной ипотечной программы

В Оше в микрорайоне "Достук" прошла церемония сдачи в эксплуатацию первого многоэтажного дома, построенного в рамках муниципальной ипотечной программы.

Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие мэр города Ош Алмаз Мамбетов, председатель городского Кенеша Салман Назылбеков, депутаты городского кенеша, члены городской комиссии по распределению ипотечного жилья, жители города.

Градоначальник в своем выступлении отметил значимость мероприятия, когда впервые за годы независимости в рамках реализации муниципальной ипотечной программы граждане получают жилье на ипотечной основе.

"Сегодняшний день останется в истории. Несмотря на то, что график строительства составлял 18 месяцев, строительная компания ООО "Элит Строй Сити" выполнила строительные работы за 1 год и сегодня в девятиэтажный 90-квартирный дом вселятся его хозяева. Квартиры полностью готовы к заселению, произведены внутренняя отделка комнат, подключены ко всем коммунальным сетям, обеспечены всем необходимым, в том числе газовыми плитами, раковинами, ванными", - подчеркнул мэр.

Также было отмечено, что завершаются строительные работы по двум другим многоэтажным домам, которые также будут сданы в рамках муниципальной ипотечной программы – 80-квартирный дом по улице Курманжан-Датка и 45-квартирный дом по улице Кокумбий.

"Всего по муниципальной ипотечной программе мэрия города Ош обеспечит жильем 215 семей. Кроме того, в целях улучшения жилищных условий горожан мэрией города Ош будет реализован проект "Долевое строительство". В рамках данного проекта начато строительство многоквартирных домов по улице Набережной и Тилеке Баатыра. Эта программа позволит всем трудящимся жителям города иметь комфортное жилье, а также поможет сохранить стабильные цены на жилье в нашем городе", - сказал А.Мамбетов.

В рамках мероприятия прошло ознакомление с проектами строительства ипотечного жилья, а также прошла церемония вручения ключей от квартир счастливым обладателям первого ипотечного дома. За вклад в реализацию муниципальной ипотечной программы состоялось награждение отличившихся сотрудников строительной компании и муниципального ипотечного предприятия Почетными грамотами мэрии города Ош и городского кенеша. Далее состоялось ознакомление с внутренней инфраструктурой дома, планировкой квартир.

Жители выразили слова благодарности всем, кто принял участие в мероприятии.





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