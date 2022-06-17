Государственные пособия: кто может претендовать, как получить, какие документы нужны

Кыргызстан является социально ориентированной страной.
Однако не все знают, кому и когда положены пособия. Как оформить пособия, рассказал адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов.
Законом КР "О государственных пособиях в КР" ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение:
- детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет;
- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп;
- лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп;
- пожилым гражданам (мужчинам - по достижении возраста 65 лет, женщинам - по достижении возраста 60 лет);
- матерям-героиням - по достижении возраста 55 лет;
- детям в случае потери одного родителя;
- детям в случае потери обоих родителей;
- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - до достижения ими возраста 18 месяцев.
Ежемесячное социальное пособие детям в случае потери кормильца при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение назначается со дня возникновения права на ежемесячное социальное пособие.
Лицо, имеющее на это право, должно обратиться в территориальное подразделение Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР по месту фактического проживания - до достижения ими возраста 16 лет; учащимся общеобразовательных организаций - до окончания ими обучения; учащимся начальных профессиональных учебных заведений, студентам средних и высших профессиональных учебных заведений очной формы обучения - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.
Сумма ежемесячных пособий по утере кормильца составляет 2 000 сомов.
Обращение о назначении государственных пособий рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления. Отказ в принятии заявления не допускается.
При обращении с заявлением о назначении ежемесячного пособия при утере кормильца заявителем предоставляются следующие документы:
- Паспорт заявителя.
- Сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей.
- Сведения из актовой записи/свидетельство о смерти родителей/родителя.
- Сведения Социального фонда Кыргызской Республики об отсутствии права на пенсионное обеспечение у умерших родителей(я).
- Справка с места фактического проживания.
- Государственные пособия выплачиваются за текущий месяц не позднее 30-го числа текущего месяца.
Заявитель уведомляется о назначении или об отказе в назначении ему государственного пособия не позднее пяти рабочих дней со дня его назначения/отказа посредством направления ему уведомления или информирования, с использованием электронной почты либо мобильной связи. При этом на каждый вид пособия формируется отдельное уведомление.
В случае отказа решения о назначении ежемесячного пособия можно обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.
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