Государственные пособия: кто может претендовать, как получить, какие документы нужны

Кыргызстан является социально ориентированной страной.

Однако не все знают, кому и когда положены пособия. Как оформить пособия, рассказал адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов.

Законом КР "О государственных пособиях в КР" ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение:

- детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп;

- пожилым гражданам (мужчинам - по достижении возраста 65 лет, женщинам - по достижении возраста 60 лет);

- матерям-героиням - по достижении возраста 55 лет;

- детям в случае потери одного родителя;

- детям в случае потери обоих родителей;

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - до достижения ими возраста 18 месяцев.

Ежемесячное социальное пособие детям в случае потери кормильца при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение назначается со дня возникновения права на ежемесячное социальное пособие.

Лицо, имеющее на это право, должно обратиться в территориальное подразделение Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР по месту фактического проживания - до достижения ими возраста 16 лет; учащимся общеобразовательных организаций - до окончания ими обучения; учащимся начальных профессиональных учебных заведений, студентам средних и высших профессиональных учебных заведений очной формы обучения - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Сумма ежемесячных пособий по утере кормильца составляет 2 000 сомов.

Обращение о назначении государственных пособий рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления. Отказ в принятии заявления не допускается.

При обращении с заявлением о назначении ежемесячного пособия при утере кормильца заявителем предоставляются следующие документы:

- Паспорт заявителя.

- Сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей.

- Сведения из актовой записи/свидетельство о смерти родителей/родителя.

- Сведения Социального фонда Кыргызской Республики об отсутствии права на пенсионное обеспечение у умерших родителей(я).

- Справка с места фактического проживания.

- Государственные пособия выплачиваются за текущий месяц не позднее 30-го числа текущего месяца.

Заявитель уведомляется о назначении или об отказе в назначении ему государственного пособия не позднее пяти рабочих дней со дня его назначения/отказа посредством направления ему уведомления или информирования, с использованием электронной почты либо мобильной связи. При этом на каждый вид пособия формируется отдельное уведомление.

В случае отказа решения о назначении ежемесячного пособия можно обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.



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