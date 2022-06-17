Специалисты рассказали об одной из возможных причин бессонницы

Одним из компонентов постковидного синдрома являются нарушения сна, а именно бессонница, сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Каких-либо особых проявлений такая бессонница не имеет - это могут быть нарушения засыпания, частые пробуждения, нарушение качества сна, влекущие за собой нарушение дневной активности", - пояснили там.
Причинами острой бессонницы после перенесенного COVID-19, по словам специалистов, может быть сама коронавирусная инфекция в качестве тяжелого стресса, могут быть психические нарушения - те же тревога и депрессия.
"Сейчас появляется все больше данных о том, что при коронавирусной инфекции поражается центральная нервная система, в том числе в этот процесс могут вовлекаться и центры, регулирующие сон, засыпание, поддержание сна", - указано в сообщении штаба.
Как наладить сон тем, кто переболел коронавирусом?
Важнейшим фактором улучшения качества сна человека, перенесшего тяжелый COVID, является постепенное повышение физической активности и возвращение к нормальной жизни. Психотерапевтические методы коррекции бессонницы также играют свою роль. Бессонница после COVID может исчезать и самостоятельно, без терапии.
В случае стойкого сохранения бессонницы необходимо обратиться за консультацией к врачу.
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