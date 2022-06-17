Автобусы для Бишкека. Мэрия и «Белес Кей Жи» подписали меморандум

Мэрия Бишкека подписала меморандум о сотрудничестве с ОсОО «Белес Кей Жи».

Об этом сообщила ее пресс-служба.

Документ подписали директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максат Нусувалиев и генеральный директор компании Мирбек Аскалиев.

В рамках меморандума муниципалитет намерен приобрести пять автобусов с газомоторным двигателем для начального испытания качества изготовленной техники.

Стороны также обсудили дальнейшие планы и реализацию совместных проектов для города Бишкека.

Напомним, в середине февраля президент посетил предприятие «Белес». Тогда Садыр Жапаров сообщил, что для поддержки отечественных производителей государством будет закуплена первоначальная партия из 10 автобусов, выпущенных на предприятии. В случае успешной эксплуатации будет рассмотрен вопрос тесного сотрудничества с заводом на постоянной основе.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/237267/