Как потратят деньги от продажи дома Садыра Жапарова, рассказала глава ГИК

Дом президента Садыра Жапарова, безвозмездно переданный Государственной ипотечной компании, продали за 28 миллионов сомов.

Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщила глава компании Аида Тологонова.

По ее словам, после оформления всех документов на вырученные деньги ГИК купит квартиры и будет их сдавать в аренду.

Депутат Ырысбек Атажанов предложил главе ГИК строить дома для ипотечного кредитования граждан не только в Бишкеке, но и других регионах, в том числе Баткенской области.

«Считаю, что выгоднее не покупать дома, а строить их. Причем строить надо во всех семи областях страны, а не только в Бишкеке. Например, в Баткенской области вы хотите построить 70 частных домов. Было бы хорошо, если бы вы построили также в городах Кызыл-Кие, Оше, Нарыне. Поток внутренней миграции станет меньше, создадут рабочие места», — сказал Ырысбек Атажанов.

Аида Тологонова ответила, что ранее ГИК уже строила дома в Нарыне и Бишкеке. Квартиры уже сдаются в аренду.

«Мы строим дома в приграничных районах Баткенской области. Со следующего года планируем возвести многоэтажные дома во всех регионах», — сказала Аида Тологонова.

Отметим, ранее 24.kg писало о скандальном доме в Нарыне с кухней в полтора метра.



Ссылка: https://24.kg/vlast/237284/