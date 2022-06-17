В ГУОБДД рассказали, как намерены лицензировать таксистов

Законопроект «О лицензионно-разрешительной системе в КР» вынесен на общественное слушание.

Об этом на брифинге сообщил инспектор лицензионного отдела ГУОБДД Темирлан Мирсадык уулу.

Документ в случае принятия обяжет таксистов получать лицензию. Специалист рассказал, как будет организован процесс.

«Лицензия будет выдаваться через автоматизированную информационную систему. Водитель, желающий заняться перевозкой пассажиров, должен будет подать заявление. Наши инспекторы осмотрят автотранспорт на соблюдение правилам, в том числе правилам безопасности. Заявление можно будет подать в любой точке страны. После проверки и уплаты пошлины водитель получает лицензию», — сказал он.

Контроль за наличием лицензии будет осуществляться через АИС и в ходе рейдов. Введение лицензирования перевозки пассажиров легковыми такси обяжет водителей выполнять требования транспортного законодательства, позволит обеспечить безопасность перевозки пассажиров и даст возможность проводить надлежащую работу по государственному регулированию процесса перевозок пассажиров в целом, в комплексе с остальными видами пассажирского транспорта, считают в ГУОБДД.



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