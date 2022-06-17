От физрука несет алкоголем, учителя курят за углом. Выпускник о школах в Сузаке

Он отметил, что ему никогда не нравилось обучение в школе.

Выпускник школы имени Гайдара села Благовещенка Сузакского района Джалал-Абадской области раскритиковал качество образования в школе, в которой учился. Видео распространили в соцсетях.

Он отметил, что ему никогда не нравилось обучение в школе.

«Учился здесь от безысходности. Другого варианта не было. Нам преподавали английский, а результата нет. Учитель физкультуры приходит на занятия и от него пахнет алкоголем — позор. Преподаватели, которые в углу курят сигареты, не имеют морального права говорить детям, что курить нельзя. Десять лет назад вы использовали кнопочные телефоны, сейчас — смартфоны с функцией отпечатков пальцев и доступом в интернет, где можно найти любую информацию. Теперь сравните качество образования 10 лет назад и сейчас. Никакого изменения не произошло», — сказал абитуриент.



При этом он призвал администрацию школы и преподавателей не обижаться на критику, отметив, что он их уважает в любом случае.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/237285/