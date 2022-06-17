Открылся новый рейс из Красноярска в Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". Улетели в Красноярск 78 человек.

Открылся новый регулярный рейс Красноярск-Бишкек-Красноярск, который выполняет авиакомпания «Россия».

Первым рейсом 15 июня 2022 года в Бишкек прилетели 85 пассажиров. Улетели в Красноярск 78 человек.

Рейс будет выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и воскресеньям. Время перелета составит 3 часа 30 минут.