Открылся новый рейс из Красноярска в Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". Улетели в Красноярск 78 человек.
Открылся новый регулярный рейс Красноярск-Бишкек-Красноярск, который выполняет авиакомпания «Россия».
Первым рейсом 15 июня 2022 года в Бишкек прилетели 85 пассажиров. Улетели в Красноярск 78 человек.
Рейс будет выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и воскресеньям. Время перелета составит 3 часа 30 минут.
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