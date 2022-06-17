Акылбек Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в форуме

Акылбек Жапаров примет участие в работе XXV Петербургского международного экономического форума.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Он выступит на панельной сессии «Евразийский экономический союз: новое качество интеграции».
На полях форума Акылбек Жапаров проведет встречи с руководителями ряда компаний и государственных органов.
Петербургский международный экономический форум — международная площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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