Акылбек Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в форуме

Акылбек Жапаров примет участие в работе XXV Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он выступит на панельной сессии «Евразийский экономический союз: новое качество интеграции».

На полях форума Акылбек Жапаров проведет встречи с руководителями ряда компаний и государственных органов.

Петербургский международный экономический форум — международная площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.



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