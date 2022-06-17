В Бишкеке нарушителей ПДД за пять месяцев оштрафовали на 62,7 миллиона сомов

В Бишкеке больше всего нарушают правила парковки.

Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, за пять месяцев 2022 года за неправильную парковку выписали 77 тысяч 112 протоколов.

Всего с января по май составлено 142 тысячи 777 протоколов за нарушения ПДД:

отсутствие ремня безопасности и нарушения правил пользования мотошлемами — 36 тысяч 510;

в отношении пешеходов и велосипедистов — 8 тысяч 151;

вождение авто в алкогольном опьянении — 1 тысяча 320;

управление машиной без документов — 907;

незаконная тонировка — 373;

подложные номера — 34;

автохулиганство — 25;

другие нарушения — 18 тысяч 345.

За пять месяцев на штрафстоянку поставили 10 тысяч 436 машин. В государственный бюджет по нарушениям взыскали 62 миллиона 74 тысячи 790 сомов.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/237256/