В Бишкеке нарушителей ПДД за пять месяцев оштрафовали на 62,7 миллиона сомов

В Бишкеке больше всего нарушают правила парковки.
Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.
По его данным, за пять месяцев 2022 года за неправильную парковку выписали 77 тысяч 112 протоколов.
Всего с января по май составлено 142 тысячи 777 протоколов за нарушения ПДД:
отсутствие ремня безопасности и нарушения правил пользования мотошлемами — 36 тысяч 510;
в отношении пешеходов и велосипедистов — 8 тысяч 151;
вождение авто в алкогольном опьянении — 1 тысяча 320;
управление машиной без документов — 907;
незаконная тонировка — 373;
подложные номера — 34;
автохулиганство — 25;
другие нарушения — 18 тысяч 345.
За пять месяцев на штрафстоянку поставили 10 тысяч 436 машин. В государственный бюджет по нарушениям взыскали 62 миллиона 74 тысячи 790 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/237256/
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