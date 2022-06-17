В приграничных районах Баткенской области построят новые жилые дома

Жилища будут предоставляться гражданам в долгосрочную аренду
В приграничных районах Баткенской области будут построены новые жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя КР.
«В рамках жилищной программы «Менин үйүм 2021-2026» на участках Бакай и Керме-Тоо Ак-Сайского айыл окмоту Баткенской области, в селах Кулунду, Раззаков Лейлекского района будут построены жилые дома», - отметил директор Госстроя Токтомамбет Сатышов.
Указанные дома будут предоставляться гражданам в долгосрочную аренду с возможностью приобретения на льготных условиях (до 25 лет).
Отмечается, что в момент первоначального срока аренды предоставляется льготный период по оплате.
Баткенское региональное управление градостроительства и архитектуры Госстроя разработали генеральный план застройки в селе Ак-Сай и Бакай Баткенского района и рабочие проекты жилых домов на 100 и 80 кв.м.
Vesti.kg
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