В приграничных районах Баткенской области построят новые жилые дома

Жилища будут предоставляться гражданам в долгосрочную аренду

В приграничных районах Баткенской области будут построены новые жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя КР.

«В рамках жилищной программы «Менин үйүм 2021-2026» на участках Бакай и Керме-Тоо Ак-Сайского айыл окмоту Баткенской области, в селах Кулунду, Раззаков Лейлекского района будут построены жилые дома», - отметил директор Госстроя Токтомамбет Сатышов.

Указанные дома будут предоставляться гражданам в долгосрочную аренду с возможностью приобретения на льготных условиях (до 25 лет).

Отмечается, что в момент первоначального срока аренды предоставляется льготный период по оплате.

Баткенское региональное управление градостроительства и архитектуры Госстроя разработали генеральный план застройки в селе Ак-Сай и Бакай Баткенского района и рабочие проекты жилых домов на 100 и 80 кв.м.



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