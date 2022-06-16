Кыргызстан может покрыть часть потребностей России в экологически чистых продуктах питания

Бишкек, "Саясат. kg". Обеспечение продовольственной безопасности - одна из ключевых задач Минсельхоза.

В рамках Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Кыргызстан прошел круглый стол на тему «Агропромышленный комплекс, логистика, ритейл: точки роста для взаимного развития».

Начальник Управления агропродовольственного кластера Министерства сельского хозяйства Уран Чекирбаев подчеркнул, что Россия – основной торговый партнер КР. В 2021 году КР экспортировала в РФ сельхозпродукцию на $134 миллиона (фрукты, овощи, молочные продукты и рыбу). Объем импорта сельхозпродукции из РФ в КР составил около $250 миллионов. Завозились в основном злаковые продукты и растительное масло.

Обеспечение продовольственной безопасности - одна из ключевых задач Минсельхоза. Важной задачей также является кластеризация АПК. «В этой части нам необходимо внедрять цифровизацию, и сотрудничество с РФ могло бы облегчить этот процесс, - отметил Уран Чекирбаев.- Хотим увеличить поставки фруктов, овощей, сыров и форели в Россию. В свете последних событий можем покрыть часть потребностей РФ в продуктах, которые теперь не поступают с Запада. Например, органического мяса».

Он добавил, что в КР сейчас функционируют 13 торгово-логистических центров и около 400 хранилищ овощей и фруктов. Совместно с Азиатским банком развития строятся четыре ТЛЦ и два оптово-распределительных центра. «Приглашаем российские компании участвовать в этом проекте, чтобы вы могли иметь здесь такие объекты», - сказал Уран Чекирбаев.

Генеральный директор ОсОО«Кыргызцентрпродукт» Манас Белошаров отметил, что КР нужно грамотно использовать свои преимущества в АПК. У страны недостаточно земель, чтобы выращивать миллионы тонн пшеницы. Но в наших природных и климатических условиях можно производить широкий ассортимент другой востребованной продукции. «Необходимо вкладывать в переработку. Продавать не сырье, а саму продукцию. С ней можноэффективно конкурировать на рынках», - подчеркнул он.

Член Правления Российско-Кыргызского Фонда развития Антон Ветошкин сообщил, что треть проектов РКФР приходится на АПК. «В КР прекрасный климат и можно выращивать высокомаржинальные продукты. Животноводство – сильнейшая ниша, - сказал он. – Мы хорошо знаем местный рынок. Стараемся поддерживать АПК и приветствуем российские компании, готовые присоединиться к этому. Вместе мы сможем больше».