Европейские ученые назвали Кыргызстан родиной черной смерти

Пик крупнейшей пандемии в истории человечества - так называемой черной смерти - пришелся на середину 1340-х.

Коллектив ученых из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, Тюбингенского университета (Германия) и Стерлингского университа (Великобритания) проанализировал ДНК семи человек, умерших в XIV веке и захороненных на территории современной Киргизии. В итоге они пришли к выводу, что черная смерть, судя по всему, зародилась в Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Пик крупнейшей пандемии в истории человечества - так называемой черной смерти - пришелся на середину 1340-х. Возбудителем стала чумная палочка Yersinia pestis, которая унесла жизни 30-60 процентов населения Европы. Невзирая на огромные демографические и социальные последствия, "родину" черной смерти долгое время не удавалось установить. Однако известно, что в 1347 году чума впервые попала в Средиземноморье благодаря судам, перевозившим товары с территорий Золотой Орды в регионы Черного моря. Затем инфекция распространилась по Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, повторные вспышки случались вплоть до XIX века.

Согласно одной из популярнейших гипотез о возникновении черной смерти, пандемия зародилась, как водится, в Восточной Азии, а точнее - в Китае. Между тем авторы новой работы заявили, что единственные доступные археологические данные происходят из Центральной Азии, с территории современного Кыргызстана, недалеко от бессточного озера Иссык-Куль, седьмого по глубине в мире. Как показали эти находки, в 1338-м и 1339 годах в тех местах бушевала некая эпидемия: в процессе раскопок, которые проводили в 1885-1892-х, удалось найти соответствующие надгробия с надписями на сирийском (ныне мертвый язык арамейской группы, в начале нашей эры распространенный среди общин Ближнего Востока), рассказывающими о "моровой язве".

Предметом изучения немецких и британских специалистов стали древняя ДНК, извлеченная из человеческих останков, покоящихся в захоронениях в селах Кара-Джигач и Бурана Чуйской долины, а также археологические и исторические данные. Первые результаты команды оказались обнадеживающими: у трех человек, умерших, согласно надписям на надгробиях, еще в 1338 году, идентифицировали следы Yersinia pestis. Так "неизвестную эпидемию" связали с черной смертью.

Однако можно ли говорить, что территория нынешней КР была "колыбелью" пандемии? Как предполагали авторы предыдущих работ, начало черной смерти связано со "взрывом" разнообразия штаммов чумы (Big Bang event of plague diversity). Точную дату этого события ранее установить не получилось: вероятно, оно произошло между X и XIV веками.

Теперь ученые собрали воедино полные геномы Yersinia pestis из КР и проанализировали, как они коррелируют с упомянутым выше "взрывом". "Мы выяснили, что древние штаммы из Кыргызстана находятся точно в "клубке" этого масштабного события диверсификации. Иными словами, мы смогли выявить исходный штамм черной смерти и даже знаем точный год его появления (1338-й. - Прим. ред.)", - рассказала Мария Спироу из Тюбингенского университета.

Поскольку возбудитель чумы - зоонозная бактерия Yersinia pestis, изначально она поражала организмы мелких млекопитающих и их блох: это природно-очаговое заболевание распространялось в популяциях грызунов по всему миру, а потом перешло к человеку. Значит, древний штамм, вызвавший эпидемию 1338-1339 годов в районе озера Иссык-Куль, должен быть местным.

"Мы выяснили, что современные штаммы, наиболее тесно связанные с древним штаммом, сегодня можно обнаружить в резервуарах чумы вокруг горной системы Тянь-Шань, очень близко к тому месту, где выявили древний штамм. Это указывает на то, что предок черной смерти происходил из Центральной Азии", - подытожил Йоханнес Краузе, старший автор исследования и директор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка





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