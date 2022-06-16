В администрацию президента пришел прокурор, чей подчиненных держал над ним зонт

Нурлан Сулайманкулов назначен начальником Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Ранее эту должность занимал Айбек Джунушалиев. Он получил другую должность в администрации президента, возглавил другое управление.

Напомним, в мае 2016 года пользователи социальных сетей обсуждали снимок Сулайманкулова, где он убрал руки назад, в то время как его подчиненный держит над ним зонт. Тогда он был прокурором города Бишкека. Общественность раскритиковала его, назвав «бай-манапом», после чего в интернете появились аналогичные снимки других чиновников.

В июле того же года Сулайманкулов был освобожден от занимаемой должности, был назначен специальным прокурором по надзору за соблюдением законов Государственной службой исполнения наказаний (ГСИН).

Затем поработал прокурором Сузакского района.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org