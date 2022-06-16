Депутат поинтересовался – почему ректор Медакадемии вернулась на свою должность

В свое время ректор Медакадемии Индира Кудайбергенова подозревалась в продаже трупов.

15 июня на заседании Жогорку Кенеша депутат Акбокон Таштанбеков заявил, что вновь вернулась к работе ректор Медакадемии Индира Кудайбергенова, которую в свое время подозревали в продаже трупов.

«В свое время ректор Медакадемии Индира Кудайбергенова подозревалась в продаже трупов. Сейчас она вновь работает на своем месте. Надо провести расследование по этому вопросу», - сказал депутат.

Источник: serep.kg, gezitter.org