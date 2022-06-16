Депутат: «Когда в Таласе сошел сель, ни один сотрудник МЧС там не показался»

На месте схода селя в Таласской области не было ни одного сотрудника МЧС.
Об этом депутат Марат Мураталиев сообщил на заседании парламента.
«В селе Аманбаев Кара-Бууринского района сошел сель пару дней назад. Местная власть попыталась решить проблему, но там не было сотрудников МЧС. Об этом мне рассказали жители», - сказал депутат.
Мураталиев считает, что на месте схода селя должны присутствовать сотрудники ответственных учреждений.
По словам Мураталиева, река Талас не находится на чьем-то балансе, она не относится ни к МЧС, ни к Министерству сельского хозяйства.
«Сейчас сходят серьезные сели. Там полно опасных участков, есть дома у речного берега. Если сойдет сель, то смоет многие места. Потом еще будем спрашивать – кто ответственен, кто виноват. Не нужно доводить до этого», - сказал депутат.
Источник: koom.press, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!