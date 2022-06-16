Депутат: «Когда в Таласе сошел сель, ни один сотрудник МЧС там не показался»

На месте схода селя в Таласской области не было ни одного сотрудника МЧС.

Об этом депутат Марат Мураталиев сообщил на заседании парламента.

«В селе Аманбаев Кара-Бууринского района сошел сель пару дней назад. Местная власть попыталась решить проблему, но там не было сотрудников МЧС. Об этом мне рассказали жители», - сказал депутат.

Мураталиев считает, что на месте схода селя должны присутствовать сотрудники ответственных учреждений.

По словам Мураталиева, река Талас не находится на чьем-то балансе, она не относится ни к МЧС, ни к Министерству сельского хозяйства.

«Сейчас сходят серьезные сели. Там полно опасных участков, есть дома у речного берега. Если сойдет сель, то смоет многие места. Потом еще будем спрашивать – кто ответственен, кто виноват. Не нужно доводить до этого», - сказал депутат.

Источник: koom.press, gezitter.org