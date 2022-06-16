Композитор Кубаныч Осмонов посвятил стихи достижениям Жапарова и Ташиева

Садыр Нургожоевич! Камчыбек Ташиев! Для народа двое лишь Вы истинно родные.

Композитор, лауреат премии им. М. Абдраева, старший преподаватель кафедры музыковедения и композиции КНК им. К. Молдобасанова Кубаныч Осмонов написал президенту КР Садыру Жапарову обращение, в котором просит главу государства принять его. Ниже приводим текст письма музыкального деятеля:

"Урматтуу Садыр Нургожоевич!

Башымды ийип, орусча сүйлөгөнгө уруксат сурайм

Так сложилось среди политиков всех стран, первому лицу государства подчинённые боятся сказать всю правду, боясь потерять место… За 30 лет становления нашей новой независимой Кыргызской Республики произошедший социально-экономический кризис породил за собой и морально-нравственный упадок. Образ жизни формирует человека, а душа физиономию. Президент республики уподоблен лечащему врачу, сидящему на суку гниющего дерева. Чтобы исправить систему, он должен вылечить не только сук, на котором сидит, но и полностью дерево, олицетворяющее всю страну, а не только гнилых политиков, продавших Кумтор, который благодаря вашим личным усилиям, стал опять народным. Стали происходить и другие положительные изменения. Народ начинает верить вам. Как и я, он готов идти за вами. Но не единым хлебом сыт человек. Если далее я полностью стану излагать личные концепции и реформы, то за дефицитом времени, даже если это будет гениально, никто их читать не будет. Чтобы заинтересовать вас, я вынужден из книжки обо мне "Композитор Кубаныч Осмонов", издательство Кербез 2013 год, 36 страниц, автор Андрей Кузнецов, заслуженный деятель культуры КР, профессор КРСУ, процитировать слова со страницы 31: "Осмонов создал десятки произведений самых разных жанров – от песен и инструментальных пьес до симфонических полотен". На странице 29: "Ряд его произведений крупной формы был приобретён Министерством культуры СССР, для издания и исполнения. Кроме того, несколько сочинений Осмонова были включены в "золотой" фонд Всесоюзного радио и вскоре стали звучать в эфире. В их числе струнный квартет, сюита для деревянных духовых инструментов, инструментальные пьесы. Редко кому из киргизских композиторов выпадала такая счастливая возможность транслироваться по Всесоюзному радио. В 1991 году Кубаныч Осмонов был принят в члены Союза композиторов СССР". Издательство "Советский композитор" запланировало выпуск моих вышеуказанных сочинений на 1992 год, а мне выплатило 20% гонорара. Но распад Союза в 1991 году помешал моему признанию и карьере. С тех пор прошло 30 лет. Экономический кризис, правовая и социальная незащищенность породили в борьбе за выживание три революции. Проблема и беда общественно-политической системы государства осталась пока одна: честный человек обречён на вымирание. Министерством культуры и информации КР в секретариат Комиссии по государственным наградам при президенте КР я дважды – 2008-м, 2018-м, выдвигался на заслуженного деятеля культуры КР (Приложения № 1, №2, №3). В 2021 году я выдвинут уважаемым ныне министром Жаманкуловым Азаматом Капаровичем на почётную правительственную грамоту КР (Приложение №4). Но моё личное дело даже не попало в "Белый дом", а два предыдущих и другие попытки за последние 5 лет отвергаются кем-то из моих влиятельных недоброжелателей. При президенте Сооронбае Шариповиче Жээнбекове произошёл смешной случай. В июле 2018 года мне неожиданно позвонили из Жогорку Кенеша по телефону: 0312- 638- 807. Меня поздравили, сказали, что моё личное дело на вручение заслуженного деятеля и моя фамилия в списке награждаемых лежит на столе за подписью президента. Но как говорится в басне Крылова: "Воз и ныне там"…

Летом 2021 года, как впечатлительный творческий человек, на примере лжи и беспорядка нашей реальной действительности я испытал нервный шок. Тогда советник Министра культуры КР Иманалиева Кайрата Олжобаевича, легендарный спортсмен, мой земляк и сверстник Каныбек Осмоналиев поздравили меня по телефону с выдвижением на коллегии Минкультуры и Комиссии по наградам на звание заслуженного деятеля. На работе в консерватории, где я работаю с 2009 года, меня также поздравил ректор Бегалиев М.А. Он сказал, на заслуженного ты прошёл от Минкультуры в "Белый дом". Меня положительно представляли знаменитости нации Каныбек Осмоналиев, Муратбек Бегалиев, сам министр Кайрат Иманалиев и другие. Заседание проходило не по регламенту - тайно, а фактически открыто, то ли 14-го, то ли 24-го июня. В начале июля 2021 года я позвонил 96-21-43 ответственному секретарю по госнаградам Жылдыз Аскарбековне, от которой узнал, что моё личное дело в "Белый дом" не поступило. В наградном отделе Минкультуры мне сказали, что заседание было тайным и большинством голосов я отклонён. Я скорбя понял, что влиятельные деловые люди искусственно переиграли реальность. Сейчас это может подтвердить только настоящий мужчина, олимпийский чемпион Каныбек, именем своим и кровью, рождённый рисковать и жертвовать во имя истины. При встрече в его кабинете, услышав от меня неприятную новость, он звонил Бегалиеву и другим членам комиссии, возмущаясь случившемся. Если шеф поставит крест, в миг померкнет славы блеск. Для утверждения личности, кроме личного таланта, требуется удача и поддержка сильных мира сего. Луи Арагон помог выйти на свет Айтматову. Чиңгиз Төрөкулович вытащил на свет кыргызское кино, деятелей искусства, актёров театра, а в музыке - Бегалиева. Я подумал, а сравнительно с другими заслуженными работниками со статусом областного и даже районного масштаба (примеры можно привести) я вправе рассчитывать на помощь. И вам, президенту КР Садыру Нургожоевичу Жапарову, я написал первое письмо на 9 страницах 8-го июля 2021 года. Понимая, что моё письмо не попадёт вам в руки, 10-го июля 2021 года я написал письмо Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву с просьбой оказать мне помощь попасть на приём к президенту. Мне глубоко в душу запал его доброжелательный и художественно профессиональный ответ от 23.07.2021 года № О-5591. Напомню одну вторую строчку из ответа Ташиева: "Сиздин мамлекет башчысына жазган кайрылууңуз кароосуз калбайт деп ишенемин. Ваше обращение к главе государства, уверен, не останется без внимания".

Заседание Совета безопасности от 26 ноября 2021 года транслировалось по телевидению. По выступлениям руководителей высшего ранга и вашим положительным и отрицательным замечаниям в их адрес, я убедился, что курс и тактика руководства, выбранные вами, дают практические результаты. Я получил огромное нравственное удовольствие, творческое вдохновение, у меня сразу от души возникли стихи. Уважаемый Садыр Нургожоевич! Сейчас, заканчивая это письмо, позвольте вам продемонстрировать стихи, адресованные Ташиеву в моём втором обращении к нему 30 ноября 2021 года. Я хотел вашей дружбе с Камчыбеком Кыдыршаевичем придать историческую функцию, народное единство и истинную родную любовь. Ваша нерушимая дружба, мир и свет кыргызской нации в Будущее.

Вы истинно - родные

Садыр Нургожоевич!

Камчыбек Ташиев!

Для народа двое лишь

Вы истинно родные.

Тридцать лет застоя…

Без вины на свете!

В садиках покоя

Загрустили дети.

Всё вокруг в тревоге:

И село, и город.

В двери на пороге

Постучался голод.

Вопреки законам,

Порождая страсти,

Золото Кумтора

Растащили власти.

Нравственность в падении,

В деле - безысходность.

В "Белом доме" деньги

Стало брать ой модно!

Как порох на пожаре,

Гнев людской взорвался,

А Садыр Жапаров

Ханом оказался.

В пятницу за круглым,

За столом священным

Он докладом мудрым

Озарил всех бренных.

Члены все Совбеза

Дали клятвы слово.

И прогресс, и вера

Породнились снова.

Лишь за год и осень

КГБ вне плана.

Миллиардов восемь

Отобрал у клана.

Выборы свершились,

Честно и прозрачно!

И со всеми в мире

Заживём мы классно.

В экономике успех,

Долг отторгнуть в праве.

О, Садыр! О, Камчыбек!

Вам на веки слава!

P.S. Прошу вашей благосклонности воспользоваться редким конституционным правом быть приглашённым на приём президентом Кыргызской Республики для личного собеседования, в котором я могу раскрыть более острые углы реальной действительности, свои неординарные взгляды, концепции, реформы, о чём намекаю вам в начале обращения. Пока прилагаю шесть печатных листов и ещё "четыре официальных документа – приложения".

С извинением, надеждой только на Вас, с благодарностью за внимание,

Осмонов Кубаныч Абдрасулович

сокр. ОКА – 53

Как отвергаемый неудачник на присвоение госзвания в шутку для утешения самолюбия называю и придаю ОКА-53 иронический смысл: особо криминальный авторитет. Но чист и прозрачен как вода. Иначе в жизненном пространстве конкуренции меня давно бы скушали. Инициалам Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича - ТКК - я придал нравственно-стратегическое значение народной мечты: Теперь Конец Коррупции…

Жогорууда жазылгандын баары:

Алжыган чалдын айтылбаган арманы эмес,

Адилеттүү чалдын акыркы аракети…

Наам берүү конкурс башталды,

Жүрөгүм Сизге кат салды.

Ийиз калтырган тарыха

Улукман Садыр Падыша!

Мени бир көрүп коюңуз,

Чындыка тартат оюңуз".

Музыкальные произведения композитора Кубаныча Осмонова можно будет прослушать в его интервью КТРК:



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