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Алымкадыр Бейшеналиев освобожден из СИЗО

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По ее данным, решение суда принято по ходатайству адвоката Бейшеналиева.

"Судья Бишкекского горсуда вынес постановление, согласно которому Алымкадыр Бейшеналиев отпущен под домашний арест", - пояснили в суде.
 

URL: https://www.vb.kg/419367

           

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