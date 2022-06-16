Алымкадыр Бейшеналиев освобожден из СИЗО

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По ее данным, решение суда принято по ходатайству адвоката Бейшеналиева.

"Судья Бишкекского горсуда вынес постановление, согласно которому Алымкадыр Бейшеналиев отпущен под домашний арест", - пояснили в суде.



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