"Наказывать родителей за грубость детей к учителям неправильно!"

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Телеграм-канале выразил отношение к рассматриваемым сейчас поправкам в Кодекс о правонарушениях.

Народоизбранник считает, что карать родителей, чьи дети оскорбляют учителей, неправильно.

"Законопроект очень опасный. Абсолютно неправильный. В бедной стране дети могут брать не те примеры. У детей, растущих в бедных семьях, может быть антисоциальное поведение, и это, естественно, будет сказываться на взаимоотношениях с учителями. А нашим учителям нужно создавать комфортные условия работы, поднимать заработную плату, освобождать от участия в политических мероприятиях, например, выборах. А также от лишней нагрузки. Почему они в субботу-воскресенье проверяют домашние задания? Учителя, как все другие граждане имеют право на отдых", - считает Бекешев.

Кроме того, по словам Бекешева, депутаты сегодня будут избирать членов Совета по делам правосудия. И народоизбранника очень удивляет то, что его коллеги и члены общественных организаций так сильно хотят в него попасть.

"Многие бегают, уговаривают, приносят свои резюме. Работа, вроде бы, бесплатная. Что их туда влечет? Да, конечно, Совет будет заниматься набором судей, их наказанием. Возможно, здесь будут иметь место коррупционные проявления, и поэтому все туда рвутся. У меня лично никогда не было желания пройти в Совет по отбору судей или дисциплинарную комиссию", - добавил Бекешев.

А еще сегодня депутаты обсудят вопрос запрета ввоза в Кыргызстан и использования пластиковых пакетов. Речь идет о запрете его с 2024 года. Дастан Бекешев предлагает запретить также ввоз в страну и использование одноразовой пластиковой посуды.





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