Сегодня начинается подача горячей воды. Не забудьте отключить водонагреватели

Подача горячей воды потребителям столицы начнется 16 июня.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На тепловых сетях провели профилактический ремонт и гидравлические испытания на плотность и прочность. Заполнение магистральных и разводящих сетей уже началось.
Мэрия Бишкека просит горожан проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения перетоков отключить от системы свои водонагревательные баки.
При возникновении аварий и вопросов можно обращаться по телефонам:
диспетчерская КП "Бишкектеплоэнерго" - 0701 77 71 10;
центр поддержки потребителей ОАО "Бишкектеплосеть" - 0312 61 11 69, 1980;
диспетчерская служба - 0312 56 85 58;
дежурные инженеры по внутридомовым системам Центрального района - 0312 36 57 19, 0312 30 07 67;
дежурные инженеры по внутридомовым системам Южного района: 0312 51 06 22, 0312 21 74 06.
URL: https://kaktus.media/461897
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!