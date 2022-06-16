Сегодня начинается подача горячей воды. Не забудьте отключить водонагреватели

Подача горячей воды потребителям столицы начнется 16 июня.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На тепловых сетях провели профилактический ремонт и гидравлические испытания на плотность и прочность. Заполнение магистральных и разводящих сетей уже началось.

Мэрия Бишкека просит горожан проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения перетоков отключить от системы свои водонагревательные баки.



При возникновении аварий и вопросов можно обращаться по телефонам:

диспетчерская КП "Бишкектеплоэнерго" - 0701 77 71 10;

центр поддержки потребителей ОАО "Бишкектеплосеть" - 0312 61 11 69, 1980;

диспетчерская служба - 0312 56 85 58;

дежурные инженеры по внутридомовым системам Центрального района - 0312 36 57 19, 0312 30 07 67;

дежурные инженеры по внутридомовым системам Южного района: 0312 51 06 22, 0312 21 74 06.







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