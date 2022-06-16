Кыргызстан готов помочь в проведении Всемирных игр кочевников в Турции

Президент Кыргызстана принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили подготовку к проведению IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник провинции Бурса, а также вопросы развития Всемирных игр кочевников на ближайшую перспективу и мероприятия, планируемых в рамках инициативы.

Садыр Жапаров отметил готовность кыргызстанской стороны оказать содействие в организации и проведении масштабного международного мероприятия.

В свою очередь Билал Эрдоган рассказал, что конфедерация создана именно благодаря проведению Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, а также о работе, проводимой оргкомитетом. Он сообщил, что город Изник был выбран местом проведения игр кочевников не случайно. Во-первых, город расположен на берегу озера, напоминающего Иссык-Куль; во-вторых, на его территории расположен мемориал памяти кыргызским воинам, павшим в боях за взятие этого города в начале второго тысячелетия нашей эры.

Ранее Всемирные игры кочевников планировалось провести в городе Бурсе. Но осенью 2020 года они были отложены в связи с пандемией коронавируса и позднее перенесены в Изник.



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