Обманутые дольщики встретили первую леди и пожаловались. Что она посоветовала?

Обманутые дольщики некоммерческого жилищного кооператива «Ихсан» просят президента взять их дело под личный контроль.

Об этом 24.kg сообщила одна из пострадавших Равшана Бекешева.

По ее словам, в январе 2022 года она вложилась в компанию «Ихсан». Ей предложили выгодные условия для приобретения жилья в кредит без процентов.

«От первоначальной суммы я оплатила 35 процентов. Остальное по договору должна была оплатить компания. Сумма, которую я вложила, составила $15 тысяч. Я перевела деньги на счет компании. Компания должна была купить мне квартиру в кредит, а я расплачивалась бы с ними в течение определенного времени. 31 мая «Ихсан» должен был меня профинансировать. Когда я приехала в офис, мне сказали, что нет денег. Я потребовала вернуть мне средства, которые вносила, но мне отказали. Мне не смогли объяснить, почему не возвращаются вложенные деньги», — сказала Равшана Бекешева.

Другая дольщица Зарина Калдыбаева рассказала, что договор с компанией «Ихсан» она заключила еще в июле 2021 года. Потерпевшей должны были купить однокомнатную квартиру стоимостью $25 тысяч.

«Я вложила больше $7 тысяч. Мы оплатили сначала услуги компании $1 тысячу, а затем остальные деньги. Не получив свои деньги и квартиру, я написала заявление в следственную службу МВД. Однако никакой информации от следователя получить не могу. Сотрудник милиции говорит, что он в отпуске. Во дворе здания, где расположен офис «Ихсан», мы встретили первую леди Айгуль Жапарову. Рассказали о ситуации. Она выслушала, сказала, чтобы мы написали обращение на имя президента, что мы и сделали», — сказала Зарина Калдыбаева.



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