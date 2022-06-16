Гибель ребенка в аквапарке. Учителей вынудили уволиться

Учителей школы № 95 Бишкека, ученик которой утонул в аквапарке, вынудили уволиться по собственному желанию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель постоянной комиссии БГК по социальным вопросам Жаныбек Асанбеков.

По его словам, накануне на основании обращения представителя одного из уволенных учителей состоялось выездное заседание комиссии в школе.

«Учителя сообщили, что директор и инспектор ИДН Ленинского РУВД угрожали классному руководителю класса, в котором учился погибший ребенок, и другим учителям увольнением по статье Трудового кодекса, если они не напишут заявление по собственному желанию. По словам учителей, заявления они написали под давлением директора и в связи с угрозами инспектора ИДН о привлечении к уголовной ответственности. Следует отметить, что увольнение учителей не входит в компетенцию инспектора ИДН, а угрозы посадки в тюрьму являются противозаконными», — сообщил он.



Жаныбек Асанбеков добавил, что педагоги также отметили, что в аквапарке в день посещения присутствовал один человек, который представился спасателем. Он был без экипировки и опознавательных знаков.

Председатель комиссии рекомендовал учителям дождаться завершения следствия по возбужденным уголовным делам. «Со своей стороны я, как депутат, в рамках своей компетенции готов взять ситуацию под контроль и, если вина уволенных педагогов не подтвердится, буду содействовать в восстановлении их нарушенных прав», — добавил он.

Напомним, 6 июня в аквапарке «Ала-Тоо» утонул ученик третьего класса школы № 95. Администрация учебного заведения организовала коллективный выезд детей в центр отдыха. По некоторым данным, ребенок утонул, купаясь в бассейне для взрослых. Сообщение о ЧП поступило в милицию примерно в 11.00. Позже мама ребенка прокомментировала инцидент. Семь учителей и два завуча школы уволены, директор также уволена.

Администрация аквапарка «Ала-Тоо» только через три дня выступила с заявлением. Она назвала происшествие несчастным случаем.

По факту смерти ребенка в аквапарке ЦО «Ала-Тоо» возбуждено уголовное дело по статьям «Создание опасности для потребителей» и «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Задержан спасатель.



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