Мэрия Оша возьмет кредит в Узбекско-Кыргызском фонде развития на автобусы

Мэрия Оша возьмет кредит в Узбекско-Кыргызском фонде развития на автобусы.

Об этом стало известно на очередной сессии Ошского городского кенеша.

Депутаты дали согласие на получение кредита в размере $1 миллиона 850 тысяч сроком на 7 лет под 5 процентов годовых. На эти средства купят 50 автобусов автозавода «СамАвто» в городе Самарканде (Узбекистан).

Кроме того, планируется получить в виде трансферта из бюджета республики 50 миллионов сомов для дополнительного финансирования 30 процентов от суммы кредита.



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