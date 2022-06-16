Мэрия Оша возьмет кредит в Узбекско-Кыргызском фонде развития на автобусы.
Об этом стало известно на очередной сессии Ошского городского кенеша.
Депутаты дали согласие на получение кредита в размере $1 миллиона 850 тысяч сроком на 7 лет под 5 процентов годовых. На эти средства купят 50 автобусов автозавода «СамАвто» в городе Самарканде (Узбекистан).
Кроме того, планируется получить в виде трансферта из бюджета республики 50 миллионов сомов для дополнительного финансирования 30 процентов от суммы кредита.
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