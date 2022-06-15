Садыр Жапаров сообщил, когда начнут строить новый стадион в Бишкеке

Жапаров, как сообщается, поблагодарил спортсменов и тренеров за красивый зрелищный футбол.

Президент Садыр Жапаров 14 июня посетил футбольный матч между сборными Кыргызстана и Таджикистана, а по окончании зашел в раздевалку национальной сборной, чтобы лично поздравить команду с ничьей. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Жапаров, как сообщается, поблагодарил спортсменов и тренеров за красивый зрелищный футбол.

В беседе со спортсменами президент особо подчеркнул, что все финансовые вопросы, связанные с участием сборной Кыргызстана по футболу в Кубке Азии, будут своевременно решены.



Кроме того, Жапаров сообщил, что в августе этого года в Бишкеке начнут строить современный стадион, рассчитанный на 22,5 тыс. человек.

Президент отметил, что это будет многофункциональная спортивная арена, где можно будет на должном уровне проводить крупные мероприятия международного уровня.

Главный тренер национальной сборной Александр Крестинин и капитан команды Валерий Кичин, поблагодарив Жапарова за оказанную поддержку, отметили, что в последние годы в стране со стороны государства уделяется особое внимание развитию футбола и спорта в целом.

Они добавили, что с нетерпением ждут начала строительства нового стадиона в столице.



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