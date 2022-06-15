Сотрудник МВД Таджикистана задержан по подозрению в контрабанде наркотиков

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержали подозреваемых в контрабанде наркотиков.

По данным Министерства внутренних дел КР, один из них является сотрудником ГАИ МВД Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, СБНОН в ходе длительной разработки пресекла деятельность транснациональной наркогруппировки, занимающейся транзитом и сбытом крупных партий наркотиков афганского происхождения из Таджикистан в Кыргызстан и далее на территорию Казахстана.

Преступная организация состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены. Наркодилеры тщательно соблюдали меры конспирации и проходили специальный инструктаж.

Благодаря усиленной работе и эффективному взаимодействию сотрудники службы вышли на участников таджикской, кыргызской и казахской ячеек криминального сообщества, а также установили личность лидера.

В рамках уголовного дела по ст. 282 ч. 1 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР проведены оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

В результате спецоперации, которая длилась в течение года, задержаны все члены транснациональной наркогруппировки: подозреваемый в организации контрабанды - гражданин Таджикистана О. А., 1960 года рождения, член наркогруппировки И. М., 1982 года рождения, гражданин РТ, старший сержант милиции, состоящий в должности инспектора ГАИ МВД Таджикистана.

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства афганского происхождения весом 33 кг 241 г, из них 11 кг 299 г - опий и 21 кг 942 г - гашиш.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к контрабанде наркотиков. Задержанные водворены в СИЗО №1 Бишкека. Расследование продолжается.



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