Женщины сорвали митинг против Атазова. Мужчины порвали плакаты протестующих (видео)

Митинг у "Белого дома" за права женщин был сорван несколькими женщинами в традиционной одежде и элечеках.
К участникам вышел депутат Шайлообек Атазов, который заявил, что к нему пришли его избиратели из трех жилмассивов, которых "там тысячи", в то время как протестующих - "десять человек".
Однако депутату не дали договорить и стали кричать: "Сдай мандат", "Позор!" В это время к участникам акции подошли несколько женщин в традиционной одежде, поддерживающих Атазова. Они начали кричать на митингующих, заявляя, что это они позорят страну, а "такие, как Атазов, решают судьбу страны".
В итоге участники митинга отошли подальше, а Атазов продолжил свое выступление перед журналистами.
В это время две участницы встали за ним с плакатами "Атазов, сдай мандат" и "Атазов, ПНХ!" Но к ним подошли двое мужчин и порвали плакаты. Стоявший рядом депутат их не остановил.
Отметим, депутат Шайлообек Атазов ранее предложил выпускать кыргызстанок 18-20 лет за рубеж с родителями или после того, как они выйдут замуж. Это высказывание вызвало резонанс в обществе.
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