Экс-вице-премьер Жылдыз Бакашова возглавила Национальный исторический музей Кыргызстана

До этого музеем с марта 2018 года руководил Кенешбек Алмакучуков.

Жылдыз Бакашова назначена исполняющей обязанности директора Национального исторического музея.

До этого музеем с марта 2018 года руководил Кенешбек Алмакучуков.

Ж.Бакашова с 5 мая до 13 октября 2021 года была заместителем председателя Кабинета министров.



Источник - ЦентрАзия