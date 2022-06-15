Было предложено наделить неприкосновенностью членов правительства

Исключением из этого правила являются те случаи, когда деяния будут совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 14 июня рассмотрел законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР и Уголовно-процессуальный кодекс КР)» в первом чтении. Инициатор законопроекта - кабинет министров КР.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра юстиции КР Зарылбек уулу Алмазбек. Представленным законопроектом предлагается не подвергать к уголовному преследованию государственных служащих за допущенные ошибки при принятии ими решений. Исключением из этого правила являются те случаи, когда деяния будут совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. Предлагаемая гарантия для государственных служащих позволит провести позитивные реформы в вверенных отраслях, а также поспособствует эффективному выполнению поставленных задач.

В ходе обсуждения депутаты Дастанбек Джумабеков, Чингиз Ажибаев, Гуля Кожокулова, Мейкинбек Абдалиев выступили против данного проекта закона, поскольку государственный служащий должен нести ответственность. По итогам обсуждения, Комитет направил проект закона в Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с рекомендацией его отклонить.

Источник: Govori.TV, gezitter.org

