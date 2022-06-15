Небылицы от Алымкадыра…

В целом народ привык ко лжи министра Алымкадыра Бейшеналиева.
23 июня 2021 года тогдашний министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев говорил, что в Кыргызстан будут завезены 50 тысяч доз вакцины QazVac из Казахстана. Но вице-премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов в тот же день заявил, что казахская вакцина будет выпускаться в больших объемах только с августа, поэтому в ближайшее время не будет рассматриваться вопрос о ее поставках в другие страны.
В целом народ привык ко лжи министра Алымкадыра Бейшеналиева. Потому что до этого он дважды распространял ложную информацию о президенте Садыре Жапарове.
В первом случае Алымкадыр Бейшеналиев говорил, что на встрече с Владимиром Путиным Садыр Жапаров поделился информацией об иссык-кульском корне. Но пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев заверил: «Садыр Жапаров не рассказывал Владимиру Путину об аконите. Эта тема не обсуждалась во время официальных переговоров».
Второй случай произошел 26 апреля 2021 года, когда на пресс-конференции он заявил: «Садыр Жапаров сам расскажет о методе лечения аконитом». Но тогдашний пресс-секретарь президента Галина Байтерек опровергла слова министра, заявив: «Это какая-то фантазия. В графике президента не предусмотрено мероприятие, о котором говорил министр».
Источник: chyndyk.media, gezitter.org
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