Динара Кутманова вновь не появилась в Жогорку Кенеше. Депутаты ей недовольны

Представитель министерства сообщил, что она до сих пор болеет.
Вновь на заседание комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике не явилась министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова.
Представитель министерства сообщил, что она до сих пор болеет.
По словам председателя комитета Азизбека Турсунбаева, вопросов к министру много и Динара Кутманова обязательно должна прийти в парламент.
«Это профильный комитет, мы официально 3-4 раза ее приглашали. Пускай придет и ответит на наши вопросы. Обращаются бизнесмены, их число перевалило за 1 тысячу. Если в следующий раз не придет, то мы примем меры», - сказал депутат.
Депутат Мирлан Самыйкожо заявил, что инициированные Министерством природных ресурсов законопроекты вовсе не нужно рассматривать, пока не придет глава ведомства.
Напомним, и на прошлой неделе депутаты говорили о том, что Динара Кутманова не участвовала на заседании комитета, посчитав, что она их «игнорирует».
Источник: koom.press, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!