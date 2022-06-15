Динара Кутманова вновь не появилась в Жогорку Кенеше. Депутаты ей недовольны

Представитель министерства сообщил, что она до сих пор болеет.

Вновь на заседание комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике не явилась министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова.

Представитель министерства сообщил, что она до сих пор болеет.

По словам председателя комитета Азизбека Турсунбаева, вопросов к министру много и Динара Кутманова обязательно должна прийти в парламент.

«Это профильный комитет, мы официально 3-4 раза ее приглашали. Пускай придет и ответит на наши вопросы. Обращаются бизнесмены, их число перевалило за 1 тысячу. Если в следующий раз не придет, то мы примем меры», - сказал депутат.

Депутат Мирлан Самыйкожо заявил, что инициированные Министерством природных ресурсов законопроекты вовсе не нужно рассматривать, пока не придет глава ведомства.

Напомним, и на прошлой неделе депутаты говорили о том, что Динара Кутманова не участвовала на заседании комитета, посчитав, что она их «игнорирует».

Источник: koom.press, gezitter.org

