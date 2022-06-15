Запрет на пакеты из полимерной пленки: У некоторых депутатов есть соответствующий бизнес

Инициатор отметил, что законопроект разработан из-за негативного воздействия на здоровье и окружающую среду полимерных материалов.
Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР 14 июня рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях», инициированный депутатом Марленом Маматалиевым.
По словам депутата, на прошлом созыве этот законопроект не получил поддержку, так как у некоторых депутатов был соответствующий бизнес.
«Озвучу один секрет. Почему в 2019 году этот законопроект не прошел? К сожалению, поступила информация о том, что некоторые коллеги контрабандным путем завозят пакеты из полимерной пленки. У некоторых депутатов был личный бизнес, поэтому они затягивали этот вопрос. Но те времена прошли, думаю, вы поддержите», - сказал Марлен Маматалиев.
Инициатор отметил, что законопроект разработан из-за негативного воздействия на здоровье и окружающую среду полимерных материалов. Точнее, предлагается запретить завозить, производить и продавать одноразовые пакеты из полимерных материалов.
Источник: reporter.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!