Запрет на пакеты из полимерной пленки: У некоторых депутатов есть соответствующий бизнес

Инициатор отметил, что законопроект разработан из-за негативного воздействия на здоровье и окружающую среду полимерных материалов.

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР 14 июня рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях», инициированный депутатом Марленом Маматалиевым.

По словам депутата, на прошлом созыве этот законопроект не получил поддержку, так как у некоторых депутатов был соответствующий бизнес.

«Озвучу один секрет. Почему в 2019 году этот законопроект не прошел? К сожалению, поступила информация о том, что некоторые коллеги контрабандным путем завозят пакеты из полимерной пленки. У некоторых депутатов был личный бизнес, поэтому они затягивали этот вопрос. Но те времена прошли, думаю, вы поддержите», - сказал Марлен Маматалиев.

Инициатор отметил, что законопроект разработан из-за негативного воздействия на здоровье и окружающую среду полимерных материалов. Точнее, предлагается запретить завозить, производить и продавать одноразовые пакеты из полимерных материалов.

Источник: reporter.kg, gezitter.org