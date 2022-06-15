Баяна Кулова, журналист: «Волосы встали дыбом, когда увидела, как так называемый депутат Айгуль Айдарова кричит на Кудайбергена Базарбаева!»

Ну и что, если она раньше работала следователем?
- Так бывает, когда зазнаются плохие. С какой стати она кричала на человека, который ей в отцы годится? Быть депутатом не значит злобно набрасываться на министра, это не достижение. Не нужно повторять за Мадумаровым, не доросли еще. Эта девушка вконец зазналась с тех пор, как стала депутатом! Хорошо, что Базарбаев сам по себе кроткий и спокойный человек. Если бы на его месте был один из министров, выросших в селе, то они обматерили бы ее так, что она не посмела бы что-то сказать.
Ну и что, если она раньше работала следователем? Разве министр под следствием? Пускай проверяет своего мужа, отца. Не нужно забывать, что у нас есть обычаи, касающиеся старших.
Куда подевались обычаи, касающиеся уважения и вежливости? Да и сидевшие рядом депутаты могли бы призвать к порядку, а не наблюдать за тем, как она с цепи сорвалась, ведь министр напоминал лису, за которой гналась гончая.
Вот таких женщин-депутатов у нас стало многовато, самое время вырвать таких из депутатского корпуса и поставить у казана, чтобы разжигала костер! Не доросла еще до депутатства!
Источник: Gezitter.org, gezitter.org
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