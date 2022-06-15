«Больше всего денег перечисляется в сферу образования, но нет качества»

Депутат Жогорку Кенеша VI созыва Абдывахап Нурбаев совместно с представителями гражданского общества инициирует законопроект, направленный на улучшение сферы образования.

В эфире «Марала» Нурбаев предложил три шага, которые он считает основными для сферы образования:

- дать учителям академическую свободу;

- отмена лицензий для детских садов;

- отмена лицензий для курсов внешкольной подготовки.

«Государство контролирует учебный процесс, учителей, учебники, все, но не контролирует результаты обучения. Предлагаем дать учителям свободу, но при этом контролировать результаты обучения», - сказал Нурбаев.

Нурбаев считает, что в Кыргызстане можно увеличить число детских садов с учетом того, что 73% детей не ходят в детские сады. В таком случае усилится конкуренция, повысится качество и снизятся цены. Также предлагает ввести тестирование, которое будет выявлять уровень образования учеников 4-8 классов.

По его словам, из-за определенных обстоятельств не развивается сфера образования.

Нурбаев добавил, что из бюджета в сферу образования выделяется больше всего денег - более 40 млрд сомов, но нет качества.

«В связи с этим мы сейчас боремся Министерством образования. Посмотрим еще. Министр пока не выразил полностью свою позицию. Окончательного решения пока не было», - сказал он.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org

