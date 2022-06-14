В Кыргызстане предлагают штрафовать за нарушение запрета на производство пакета и продажу

Предлагается установить следующие санкции

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» в первом чтении.

Как отметил инициатор проекта закона, депутат Марлен Маматалиев, законопроекты «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории КР» и «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях» разработаны в целях сокращения вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду в КР.

«Проектами законов предусмотрены меры ответственности за нарушение установленного запрета на ввоз, производство, реализацию и бесплатную выдачу в торговле и сфере обслуживания упаковочных пакетов из полимерных материалов»,- добавил Маматалиев.

Предлагается установить следующие санкции:

1) за нарушение установленного законом запрета на производство пакетов из полимерной пленки – для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

2) за нарушение установленного законом запрета на реализацию пакетов из полимерной пленки - для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

3) за нарушение установленного законом запрета на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг – предупреждение, при повторном нарушении в течении одного года – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

4) за нарушение установленного законом запрета на включение стоимости пакетов из полимерной пленки в стоимость реализуемого на территории Кыргызской Республики товара, а также их реализацию ниже себестоимости – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей.

В ходе обсуждения депутат Карим Ханджеза отметил, что в проекте закона необходимо внести понятие «биопакет», уточнив его свойства. Он особое внимание обратил на вещество «деградант», которое вредно для здоровья человека и почвы.

Депутат Марлен Маматалиев ответил, что биоразлагаемые пакеты должны изготавливаться из кукурузного и картофельного крахмалов.

Депутат Эмил Жамгырчиев, Алишер Эрбаев обозначили вопрос о проведении анализа регулятивного воздействия. Депутат Марлен Маматалиев отметил, что к данному проекту закона был проведен анализ регулятивного воздействия, при необходимости можно его провести повторно.

Кабар