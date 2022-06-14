В Кыргызстане предлагают штрафовать за нарушение запрета на производство пакета и продажу

Предлагается установить следующие санкции
Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» в первом чтении.
Как отметил инициатор проекта закона, депутат Марлен Маматалиев, законопроекты «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории КР» и «О внесении изменений в Кодекс КР о правонарушениях» разработаны в целях сокращения вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду в КР.
«Проектами законов предусмотрены меры ответственности за нарушение установленного запрета на ввоз, производство, реализацию и бесплатную выдачу в торговле и сфере обслуживания упаковочных пакетов из полимерных материалов»,- добавил Маматалиев.
Предлагается установить следующие санкции:
1) за нарушение установленного законом запрета на производство пакетов из полимерной пленки – для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;
2) за нарушение установленного законом запрета на реализацию пакетов из полимерной пленки - для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;
3) за нарушение установленного законом запрета на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг – предупреждение, при повторном нарушении в течении одного года – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;
4) за нарушение установленного законом запрета на включение стоимости пакетов из полимерной пленки в стоимость реализуемого на территории Кыргызской Республики товара, а также их реализацию ниже себестоимости – для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей.
В ходе обсуждения депутат Карим Ханджеза отметил, что в проекте закона необходимо внести понятие «биопакет», уточнив его свойства. Он особое внимание обратил на вещество «деградант», которое вредно для здоровья человека и почвы.
Депутат Марлен Маматалиев ответил, что биоразлагаемые пакеты должны изготавливаться из кукурузного и картофельного крахмалов.
Депутат Эмил Жамгырчиев, Алишер Эрбаев обозначили вопрос о проведении анализа регулятивного воздействия. Депутат Марлен Маматалиев отметил, что к данному проекту закона был проведен анализ регулятивного воздействия, при необходимости можно его провести повторно.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!