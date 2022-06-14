Футболисты Кыргызстана завоевали путевку в Кубок Азии

Сборная Кыргызстана по футболу вышла в финальный раунд Кубка Азии-2023.

Третий отборочный раунд турнир проходит в эти дни в шести странах. По его итогам будут разыграны 11 путевок на Кубок Азии. В финальный раунд выйдут 6 победителей групп, а также 5 лучших команд, занявших 2 места в группах.

Матчи отборочной группы F с участием сборной Кыргызстана проходят в Бишкеке с участием сборных Таджикистана, Мьянмы и Сингапура.

Сборная Кыргызстана по итогам двух туров имеет на своем счету 6 очков за победы над Сингапуром (2:1) и Мьянмой (2:0). Столько же очков у сборной Таджикистана, с которой кыргызстанская команда сыграет сегодня в заключительном матче.

В отборочной группе В, игры которой проходят в Монголии, уже сыгран решающий матч, в котором сборная Палестины обыграла Филиппины со счетом 4:0 и обеспечила себе 1 место в группе и путевку на Кубок Азии. У филиппинской команды 4 очка, а у Йемена 1 очко и игра против Монголии в запасе. В этой группе по итогам отбора команда, занявшая у место, не сможет набрать больше 4 очков.

Это значит, что сборная Кыргызстана с 6 очками обеспечила себе место в финальной стадии Кубка Азии-2023. Также в финальный раунд Кубка Азии вышли сборные Узбекистана, Таиланда, Гонконга, Индии и Таджикистана.

Кубок Азии-2023 должен был пройти в Китае при участии 24 сборных, но из-за пандемии коронавируса его перенесут в другое место, которое еще не определено. Для сборной Кыргызстана данный турнир станет вторым подряд в истории. В 2019 году на Кубке Азии в ОАЭ кыргызстанская команда дошла до 1/8 финала.

Команды, которые вышли на Кубок Азии-2023

- Япония

- Сирия

- Катар

- Южная Корея

- Австралия

- Иран

- Саудовская Аравия

- ОАЭ

- Китай

- Ирак

- Оман

- Вьетнам

- Ливан

- Палестина

- Узбекистан

- Таиланд

- Гонконг

- Индия

- Таджикистан

- Кыргызстан

Источник: Баракелде, gezitter.org