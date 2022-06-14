Нурбаев: Мечтаю открыть качественную школу и университет

Когда я был предпринимателем, поставил перед собой цель открыть детский сад, школу и университет.

Когда я был предпринимателем, поставил перед собой цель открыть детский сад, школу и университет. В городе Оше открыл детский сад, одну мечту воплотил в жизнь. Соответствующее заявление в эфире радио «Марал» озвучил депутат Жогорку Кенеша VI созыва Абдывахап Нурбаев.

Сейчас он раздумывает над открытием школы и университета, которые обеспечат современное, прогрессивное и качественное образование:

«Школа, которую я открою, будет учить детей критическому мышлению, прививать ценности и с малых лет внушать следующую мысль – ты родился в этом обществе, значит, должен принести пользу этому обществу».

Источник: Марал радиосу, gezitter.org