Нурбаев: Мечтаю открыть качественную школу и университет

Когда я был предпринимателем, поставил перед собой цель открыть детский сад, школу и университет.
Когда я был предпринимателем, поставил перед собой цель открыть детский сад, школу и университет. В городе Оше открыл детский сад, одну мечту воплотил в жизнь. Соответствующее заявление в эфире радио «Марал» озвучил депутат Жогорку Кенеша VI созыва Абдывахап Нурбаев.
Сейчас он раздумывает над открытием школы и университета, которые обеспечат современное, прогрессивное и качественное образование:
«Школа, которую я открою, будет учить детей критическому мышлению, прививать ценности и с малых лет внушать следующую мысль – ты родился в этом обществе, значит, должен принести пользу этому обществу».
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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