Как человек с необузданными политическими амбициями Жаркынбек Касымбеков будет заниматься здравоохранением?

Жаркынбек Касымбеков… Имя-то какое. Много скандалов, партий, политических групп…

Жаркынбек Касымбеков… Имя-то какое. Много скандалов, партий, политических групп… Амбициозные и псевдоумные заявления… Самое главное, этот человек всегда чем-то недоволен…

Этот господин занял место небезызвестного «аконита». Точнее, стал исполняющим обязанности министра здравоохранения. Наверное не всем известно, но 49-летний Касымбеков является доктором медицинских наук. Окончил Медакадемию в 1996 году. Трудился в нескольких частных клиниках. На госслужбе не смог проявить себя. В 2014-2015 гг. был главврачом службы «Скорой помощи» в Бишкеке. На парламентских выборах 2020 года шел 9-м в списке партии «Чон Казат». На парламентских выборах 2021 года он участвовал от партии «Ынтымак», но не получил мандат. Приходится зятем известному общественному и государственному деятелю Абдыганы Эркебаеву.

Интересно то, что во время октябрьских событий 2020 года именно этот молодец Касымбеков «захватил» здание Министерства здравоохранения. Но ему быстро дали пинка под зад медики и выгнали.

Почему-то сфере здравоохранения не везет с руководителями. Ничего хорошего от этой отрасли не осталось из-за того, что каждый по-своему управлял ей. Нам остается надеяться, что этот джигит соберется с мыслями и начнет работать!

Источник: газета «De-факто» №16 от 10.06.2022 / стр. 3, gezitter.org