Почему летом усиливается головная боль? Мнение невролога

По словам невролога Павла Хорошева, летом у многих людей возникает головная боль и это связано с нехваткой жидкости в организме.

Мнение специалиста опубликовало РИА Новости.

«Летом человек много потеет. Вместе с потом организм теряет жидкость. А если не хватает жидкости в организме в жару, то начинает болеть голова. Если пить мало воды или вовсе отказаться от питья, то ухудшается кровообращение. Это касается и мозга, который потребляет много энергии. Поэтому начинает болеть голова. 90% головной боли в летний период связаны с потреблением малого объема воды человеком», - сказал невролог.

Медик отмечает, что здоровому человеку летом нужно пить 2 – 2,5 литра воды. Но должны проявить осторожность люди с определенными заболеваниями.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org