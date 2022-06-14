Жители Военно-Антоновки вышли на митинг по вопросам трансформации земель, их принял Акылбек Жапаров

Это происходит от безысходности, когда местные органы власти и другие государственные органы бездействуют.

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял жителей села Военно-Антоновка Чуйской области, которые вчера, 13 июня, вышли на митинг к зданию Администрации президента и требовали решить вопросы трансформации земель.

Во время встречи граждане заявили, что недовольны сроками, установленными положением о земельной амнистии, в соответствии с которым для решения вопросов собственности на земельный участок необходимо 3 месяца.

Жапаров выслушал мнение и недовольства и поручил Министерству сельского хозяйства внести изменения в нормативный правовой акт по части уменьшения сроков установления документов на земельные участки.

«Люди не выходят на митинги просто так от безделья. Это происходит от безысходности, когда местные органы власти и другие государственные органы бездействуют. Но мы всегда прислушиваемся к голосу народа и будем принимать такие решения, которые не вызовут у населения недовольство», - отметил Жапаров и поручил проработать вопрос упрощения механизма получения правоустанавливающих документов для строительства домов на земельных участках, попавших под земельную амнистию.



АКИпресс