В Москве «заказали» кыргызстанца — его похитили и требовали выкуп в размере 1,8 млн рублей

В Москве обезврежена преступная группировка, состоящая из уроженцев Кыргызстана, сообщили 14 июня в пресс-службе МВД.

В представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация о том, что в Москве и Московской области орудует банда, которая действует от имени криминального авторитета. Бандиты вымогали у кыргызстанцев деньги, а также пытались организовать контроль за гражданами, которые занимаются предпринимательством.

Представители кыргызской милиции и оперативники Главного управления Уголовного розыска МВД установили, что группировку возглавляет уроженец Нарынской области А.А., 1988 года рождения. Он известен по прозвищу «Карагер». Мужчина ранее судим за убийство, разбой, грабеж, хулиганство и мошенничество. Кроме этого, он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Эту информацию предоставили московским коллегам.

Так, 10 июня в представительство МВД КР обратился кыргызстанец. По словам заявителя, ночью в парке «Кузьминки» незнакомцы насильно посадили его 32-летнего родственника в машину и увезли.

Похищенного кыргызстанца И.М., 1990 года рождения, нашли в съемной квартире. Выяснилось, что у его родственников вымогали 1 млн 800 тыс. рублей. Кроме этого, в этой квартире были подозреваемые, среди которых был их лидер «Карагер». Остальным причастным от 19 до 40 лет — все они уроженцы Ошской, Жалал-Абадской, Таласской и Баткенской областей. В итоге были задержаны 7 человек.

Также обнаружены машины «Хендай», «Фольксваген Поло» и изъят пистолет на базе пистолета Макарова. Все это принадлежало задержанным.

Помимо этого, выяснилось, что преступление было заказным. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 126, п.п.«а, б» ч.3 ст. 163 (Похищение человека, совершенное организованной группой; Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере) УК РФ.

В рамках следствия установлено, что подозреваемые причастны к двум аналогичным преступлениям, совершенным в Москве и Московской области.



АКИпресс