Автора эссе "Как убить своего мужа" приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа

Суд американского штата Орегон приговорил создательницу эссе "Как убить своего мужа" Нэнси Брофи к пожизненному заключению за убийство супруга, сообщает The Oregonian.

71-летняя писательница получит право условно-досрочного освобождения через 25 лет.

Ранее присяжные признали Нэнси Брофи виновной в убийстве мужа. Шеф-повара Дэниэла Брофи обнаружили мертвым на кухне кулинарного института в Потрленде с пулевыми ранениями в 2018 году. Спустя несколько месяцев по подозрению в убийстве задержали его супругу. Прокурор предположил, что Брофи могла застрелить мужа из-за финансовых проблем.

В 2011 году женщина опубликовала в Интернете шутливое эссе "Как убить своего мужа", где описала возможные мотивы такого преступления и способы замести следы.



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