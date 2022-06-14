На время отменить ККМ пообещал протестующим Акылбек Жапаров

Жапаров сказал, что также применять ККМ должны и поставщики и реализаторы ГСМ и золота.

"Все, кто продает алкогольную и табачную продукцию, а также лекарства в обязательном порядке должны применять ККМ", - заявил глава кабмина Акылбек Жапаров перед митингующими против применения ККМ. Соответствующее видео разместил "Тазабек".

Жапаров сказал, что также применять ККМ должны и поставщики и реализаторы ГСМ и золота.

"Но тех, кто работает с продуктами, продает муку и сахар, мы можем освободить от применения ККМ. Маленькие магазины мы можем освободить. Пусть ко мне зайдут 10 человек от вас. Мы пока останавливаем применение ККМ и штрафов", - сказал он.

Глава кабмина сказал, что десяток магазинов он сам лично обойдет и посмотрит, как они работают.

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