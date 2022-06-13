26 миллиардов сомов предусмотрено на поддержку сельского хозяйства в КР

По словам министра, среди целей, на которые планируется потратить эти средства, значится закуп минеральных удобрений и семян.

В этом году на поддержку сельского хозяйства в Кыргызстане предусмотрено 26 миллиардов сомов, заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге "Минсельхоз о продбезопасности, об ирригации и итогах весенне-полевых работ" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, из них 975 миллионов пойдут на приобретение минеральных удобрений.

"Первая партия — 5 тысяч тонн — уже завезена в Кыргызстан. Небольшая часть этих минеральных удобрений продана. Рассматривается вопрос снижения цен, чтобы для фермеров стоимость была комфортной. Килограмм аммиачной селитры будет стоить 37-39 сомов в зависимости от удаленности от железнодорожной станции", — рассказал Джаныбеков.

Он добавил, что на ирригацию выделен 1 миллиард 100 миллионов сомов.

"Из них 630 миллионов уже освоены, что значительно повлияло на ирригационную систему в стране. До конца года будет освоен остальной объем", — добавил министр.

По словам главы Минсельхоза, 1,5 миллиарда сомов выделены на приобретение семян: на 670 миллионов уже закуплены семена.

"Часть из них под весенний посев — порядка 6 тысяч тонн — завезена и высеяна, ведутся завоз и складирование семян для посева весной следующего года, будет завезено 6 300 тонн. Дополнительные соглашения заключены, перечисляются финансовые средства на приобретение высокорепродуктивных семян озимых зерновых. Это делается для того, чтобы наши фермеры могли обновить семена", — пояснил он.

Кроме того, по словам Джаныбекова, по проекту "Поддержка развития агропромышленного комплекса" выделено 10 миллиардов сомов.

"Из них 500 миллионов направлены на лизинг сельскохозяйственных животных, 500 миллионов — на лизинг сельскохозяйственной техники для наших фермеров, 5 миллиардов сомов будут использованы в порядке льготного финансирования. Оставшиеся 4 миллиарда — для переработчиков, чтобы закупить сырье для переработки у наших фермеров", — объяснил министр.

Он отметил, что 10 миллиардов, о которых идет речь, направлены на поддержку фермеров. По словам Джаныбекова, эти деньги распределяет не Минсельхоз, а банки, которые принимают и рассматривают заявки.



Источник: sputnik.kg