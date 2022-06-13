Аскарбек Джаныбеков: Резкого скачка цен на продукты в этом году не будет

Небольшой ажиотаж был в начале месяца, но мы сумели выравнять.
Резкого скачка цен на продукты в этом году не будет. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.
По его информации, в этом году они прогнозируют серьезное увеличение продовольственной пшеницы и картофеля, а также выросли площади масленичных культур с 12 до 19%.
"Если нам для продовольственной безопасности необходимо 765-769 тысяч тонн пшеницы в год, то мы планируем вырастить около 665 тысяч тонн своего урожая", - сообщил Джаныбеков.
По словам министра, то же самое касается и сахара.
"Небольшой ажиотаж был в начале месяца, но мы сумели выравнять. И сегодня в Кыргызстане цены на сахар значительно ниже нежели в Узбекистане и Казахстане", - сказал он.
Источник: kaktus.media
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