Анализы и сертификат о вакцинации можно получить онлайн. Минздрав запустил мобильное приложение

Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение iMed.

По данным пресс-службы ведомства, приложение разработано Центром электронного здравоохранения для предоставления кыргызстанцам возможности пользоваться сервисами и получать медицинские документы через единое приложение.

В настоящее время мобильное приложение имеет следующие возможности:

1. Получение сертификата о вакцинации против COVID-19;

2. Получение результатов лабораторных исследований (на COVID-19 и другие анализы);

3. Использование телеграм-бота Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

4. Справочник для медицинских работников «Международная классификация болезней»;

5. Получение персонального доступа к Цифровому профилю здоровья путем авторизации через Единую систему идентификации (для граждан, имеющих облачную цифровую подпись).

Мобильное приложение доступно для скачивания пользователей Android.

Источник: Булак.кж