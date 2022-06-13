Анализы и сертификат о вакцинации можно получить онлайн. Минздрав запустил мобильное приложение

Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение iMed.
По данным пресс-службы ведомства, приложение разработано Центром электронного здравоохранения для предоставления кыргызстанцам возможности пользоваться сервисами и получать медицинские документы через единое приложение.
В настоящее время мобильное приложение имеет следующие возможности:
1. Получение сертификата о вакцинации против COVID-19;
2. Получение результатов лабораторных исследований (на COVID-19 и другие анализы);
3. Использование телеграм-бота Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
4. Справочник для медицинских работников «Международная классификация болезней»;
5. Получение персонального доступа к Цифровому профилю здоровья путем авторизации через Единую систему идентификации (для граждан, имеющих облачную цифровую подпись).
Мобильное приложение доступно для скачивания пользователей Android.
Источник: Булак.кж
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