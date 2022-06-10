Гибель школьника в аквапарке Бишкека — директора школы уволят

На ее вопрос директор школы ответила отрицательно, заявив, что не знала о суммах, собираемых с учеников.



На заседании комиссии БГК директор школы № 95 выступила с докладом по случаю гибели ученика 3-го класса в аквапарке "Ала-Тоо".

Есть решение комиссии об увольнении директора школы № 95 Айгуль Шимовой. Об этом вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева заявила на сегодняшнем заседании комиссии БГК по соцвопросам.

На заседании директор школы № 95 выступила с докладом по случаю гибели ученика 3-го класса в аквапарке "Ала-Тоо". Она сказала, что не знала об организации массового мероприятия для школьников в аквапарке и не видела, как учащиеся отъезжают от школы.

"Вы как директор говорите, что не знали и не видели [организацию выезда]. Тогда я думаю, что вы не работаете. С ребенка по 750 сомов собирали. Это крупная сумма. В тот день были скидки по 250 сомов. Остальные деньги, наверное, вы поделили. Вы в курсе? Если не в курсе, тогда вы не работаете. У вас нет морального права работать", — заявила депутат БГК Элизавета Алымбаева.

На ее вопрос директор школы ответила отрицательно, заявив, что не знала о суммах, собираемых с учеников.

Депутат БГК Жаныбек Асанбеков на заседании спросил, есть ли "сила воли уволить директора". Мозгачева ответила, что есть решение комиссии об увольнении директора.

"Значит, уволите?" — уточнил депутат Асанбеков.

Вице-мэр ответила положительно. Она также сообщила, что уволены шесть учителей начальных классов и два завуча, которые были задействованы в организации отдыха школьников.

Трагедия случилась 6 июня. Мальчик утонул в одном из бассейнов аквапарка. Милиция возбудила два дела по статьям 127 "Причинение смерти по неосторожности" и 297 "Создание опасности для потребителей" Уголовного кодекса КР.

Всего в аквапарке были 232 ученика начальной школы, 9 классных руководителей задействованных классов и 9 родителей.

Источник: ru.sputnik.kg