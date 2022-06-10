"Старик с затуманенным разумом". Садыр Жапаров ответил на критику Бекболота Талгарбекова

Президент Садыр Жапаров прокомментировал интервью бывшего министра сельского хозяйства Бекболота Талгарбекова.

Что говорил Талгарбеков в своем интервью?

9 июня вышло интервью на портале aryba.kg.

Политик дал оценку конституционной реформе Жапарова. По словам Талгарбекова, безусловно, есть позитивное изменениие - такое госуправление сведет к минимуму анархию. Но есть и негативное последствие - реформа президента практически обесценила саму суть Конституции, а члены констсовещания легализовали личные интересы Жапарова.

Политик назвал Садыра Жапарова лидером-патерналистом и сравнил с Мао Цзэдуном. "Такие лидеры стремятся взять на себя опеку над народом, что подразумевает полную власть, контроль. Такой лидер опирается не на бизнес и независимые институты, а на чиновничью рать, что и делает Садыр Жапаров. Будь президент прагматиком или реформатором, он бы принимал иные меры", - считает Талгарбеков.

Также Талгарбеков скептически оценил многие обещания властей. Он не уверен, что ГЭС "Камбар-Ата-1" будет построена. Борьбу с коррупцией он назвал неэффективной и напомнил, что за один год президентства Садыра Жапарова Кыргызстан в мировом рейтинге уровня коррупции с 124-й строки опустился на 144-ю.

Талгарбеков также высказался о Камчыбеке Ташиеве. Он считает, что будь он президентом, такие личности, как Акылбек Жапаров, Тенгиз Болтурук и Алексей Ширшов, не смогли бы приблизиться к власти. И он бы не подписал невыгодное соглашение по Кумтору.

При всей критической оценке Садыра Жапарова в роли президента Талгарбеков считает его хорошим человеком. И отметил, что между ними вполне уважительные отношения.

Талгарбеков считает, что самым правильным решением Жапарова будет уйти в отставку.

"31 августа в своем обращении к народу он может признаться, что сделал все, что мог, для страны, и затем добровольно уйти в отставку. Это будет его наиважнейший вклад в развитие страны. Я желаю ему только добра, чтобы он жил на своей родине свободно, с высоко поднятой головой, поэтому и считаю, что это наилучший выход для него в данной ситуации", - сказал Талгарбеков.

Ответ Садыра Жапарова

Редакция "Азаттык" поинтересовалась мнением президента по поводу этого интервью. Президент прислал достаточно выразительный ответ.

Садыр Жапаров считает, что Талгарбеков руководствуется лишь личными интересами.

"Если не назначил их на должность или сына не сделал губернатором, сразу стал оппозиционером. Он собрал вокруг себя пожилых людей. Говорит: четвертую революцию совершу я, стану президентом. Даже ездил в Москву в поисках финансирования. Для таких людей судьба страны не стоит и копейки, о народе не думают", - сказал Жапаров.

Президент отметил, что именно при Талгарбекове сельское хозяйство и скотоводство были разрушены и до сих пор не могут восстановиться.

"В прошлый раз Талгарбеков записался ко мне на прием. Я решил принять аксакала. Но, как оказалось, разум его уже затуманен. Целый час нес ерунду, отнял мое время. Говорит: сделай меня своим советником, назначь моего человека губернатором в Нарын. При Аскаре Акаева я начал реформу сельского хозяйства, завершил первый этап, второй хочу продолжить в Нарыне. Я не хотел огорчать аксакала, поэтому смеялся про себя. Подобные предложения по сельскому хозяйству я воспринял как его желание окончательно добить эту отрасль. Вежливо выпроводил. С тех пор прошло два месяца", - сказал президент и призвал не обращать внимание на интервью Бекболота Талгарбекова.

Источник: kaktus.media

